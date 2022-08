Postup, štafeta mužů jde do finále, uspěli i oštěpaři. Krutá rána pro běžkyně

Veselý skončil výkonem 79,27 celkově čtvrtý. V první skupině vyhrál a poslední pokus už vynechal. Přemýšlel o tom, že nebude házet ani ten druhý. "Říkal jsem si, že by byl zázrak, kdyby to ve druhé skupině všichni naházeli. Pak jsem si důvod našel, že když jsem dlouho neházel, tak si to aspoň zkusím. Ale zase bych mohl pošetřit achilovku... Nechtěl jsem si hrát na mistra, že to zabalím po prvním pokusu a přitom nemám ani kvalifikační limit. Zkusil jsem si ho, na ten třetí už jsem se vybodl," řekl devětatřicetiletý oštěpař, který kvůli zánětu průdušek přišel o červencové mistrovství světa. Konečný postoupil s hodem dlouhým 77,49 jako devátý.