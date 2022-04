Překvapení i euforie! Česká hvězdička rázně vlétla mezi dospělé

Nyní dvacetileté Martínkové se ujala v Turnově už v žákovské kategorii. „Odmala to měla v hlavě srovnané. Když si stanovila cíl, tak si za ním šla,“ popisuje Čermáková. Cesta její svěřenkyně od běhů k chůzi přitom nebyla hladká, Martínkové se zprvu vůbec nechtělo.

„Když ji po prvním vítězném mistrovství republiky (před pěti lety) všichni do chůze tlačili, stavěla se na zadní. Musela jsem ji nechat, aby si tu cestu našla sama, chytla jí parta, přidaly se dobré výkony a dneska je za to myslím vděčná,“ říká jen o sedm let starší Čermáková, která je i reprezentační trenérkou chodců.