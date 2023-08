Přestřelka před nejsledovanějším vrcholem. Krajan se vysmál obhájci

Budapešť (od našeho zpravodaje) ‑ Američan Noah Lyles vyťukal na sociální síť X krátkou větu: „Poběžím 9,65 a 19,10.“ Pokud by úřadující mistr světa na dvoustovce dostál svým slovům, na stovce by to byl třetí čas historie jen za Boltem. A na jeho parádní trati o devět setin překonaný světový rekord.