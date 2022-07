Proměna Vondrové. Jako vykulený benjamínek překvapila, teď měla jasný úkol

To jsem čekala, takže jsem pak běžela za ní, jak jsem plánovala. Kdyby pode mnou byl někdo pomalejší, bylo by to horší.

Z tohohle běhu si moc nepamatuju, jen jsem vyběhla a doběhla. Ale určitě na něj je, věřím, že letos přijde. Když mi to sedne, na ten čas mám. Nechci se svazovat, protože většinou, když jsem řekla, že něco zaběhnu, nevyšlo to. Ale čas z rozběhu chci vylepšit.

Nikdy jsem to takhle neběžela, nevím, co to se mnou udělá. Ale snad na všech akcích jsem po postupu do semifinále pak běžela hůř, tady to chci napravit.