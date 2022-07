Drsný karambol. Němka letěla po hlavě do příkopu

EUGENE (od našeho zpravodaje) – Fotografové dobře vědí, proč se na závody ve stýplu staví právě za vodní příkop, který přináší často spektakulární scény. Tentokrát mohli pořídit snímky Meyerové, jak po hlavě letí do vody.

„Dostala jsem se moc blízko překážce, věnovala jsem pozornost ostatním místo sobě. Hloupě jsem pak zavadila o břevno,“ vytýkala si po závodě, který dokončila zcela promočená. A to sobotní dopoledne v Eugene nebylo zdaleka tak horké jako předchozí dny.

„Musím říct, že to byl ten nejmenší problém,“ přiznávala německým novinářům, že horší jsou bolístky po těle. „Už to začínám cítit, dolní záda, stehno, nebylo to úplně nejhladší přistání,“ pousmála se.