Rekordman Tebogo na juniorském MS doběhl na dvoustovce druhý

Devatenáctiletý Tebogo na stovce zvítězil časem 9,91, i s vypuštěným závěrem zlepšil světový rekord. Zato o rok mladší Afrifah přijel do Kolumbie s osobním rekordem 20,55, který v úvodních kolech dvoustovky postupně vylepšil na 20,17.

Vítězný Afrifah si přitom v cíli nejprve myslel, že má stříbro. "Řekl jsem si, dobrá, jsem druhý, ale jsem druhý za Tebogem, to je přece super! Až pak jsem zjistil, že jsem vyhrál, to je neuvěřitelné," citoval ho web Světové atletiky. A příliš zklamaně nevypadal ani favorit Tebogo. "To byl nejlepší závod, jaký jsem kdy běžel," prohlásil.