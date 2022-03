Ruští a běloruští atleti se nebudou moci účastnit ani vrcholných evropských akcí včetně letního ME

"Udělali jsme to jediné, co se udělat dá, a to dostali agresora do izolace. Jsem velmi rád, že včera přijala Světová atletika rozhodnutí, že žádní ruští a běloruští atleti nebudou moci závodit na žádných soutěžích světové atletické série. V noci proběhlo zasedání Evropské atletiky, která vyjádřila to samé pro evropské akce roku 2022. Hlasování skončilo o půlnoci, vím, že všichni členové rady byli jednotní," uvedl na dnešní tiskové konferenci předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník, který je viceprezidentem Evropské atletiky. Běloruská členka rady Nadja Butová-Husaimová o této záležitosti nehlasovala.