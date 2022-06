Slzy a beznaděj. Běloruska prchla před Lukašenkem z olympiády, v Polsku ale prožívá zklamání

Jméno Cimanouské loni v létě na čas okupovalo média po celém světě. V době vyhrocených represí běloruského režimu kritizovala během olympiády v Tokiu na sociálních sítích běloruské funkcionáře za to, že ji nutili proti její vůli nastoupit i do štafety na 4x400 metrů, kterou nikdy předtím neběžela.

Bafuňáři ji následně tlačili k předčasnému opuštění dějiště her a odletu domů. Kritička režimu běloruského vůdce Alexandra Lukašenka, jehož syn Viktor stojí v čele běloruského olympijského výboru, byla vyřazena z reprezentace odvezena na letiště.

Kvůli obavám z následků veřejné kritiky po návratu domů kontaktovala japonskou policii, která jí poskytla ochranu. Cimanouská následně získala polské humanitární vízum a odletěla do Varšavy, kde žije pod ochranou státu. Doufala však, že si rychle vyřídí tamní občanství a bude moct novou vlast reprezentovat. Jenž tenhle krok se zatím vůbec nedaří.

„Desetiměsíční čekání na zázrak je dost těžké. Jsem zklamaná, nebudu moct závodit na polském mistrovství, protože pořád nemám občanství. Cítím beznaděj. Doufám, že se vrátím na dráhu, co nejdříve to půjde," postěžovala si na Instagramu.

A přiznala, že se neubránila slzám. Dodala také, že kvůli stresu znovu trpí bulimií. „Návrat bulimie po dvou letech, první zklamání od Tokia a první slzy. Vím, že ale, že jsem silná a zvládnu to. Nikdo mě nezlomí," ujišťovala své fanoušky.

Cimanouská je stříbrnou medailistkou z ME do 23 let, v roce 2019 pak vybojovala zlato na Letní univerziádě.