Suverénní Vadlejch! To bylo pěkný prase, glosoval dlouhý hod perfekcionista Železný

Sám dobře věděl, že hod, který ho poslal do finále, nebyl ideální. „Tlačil jsem ho očima a byl až překvapený, že letěl za 85 metrů. Ale kvalifikace je specifická, dá se snadno podcenit. Do ní musíte jít jako býk a snažit se protlačil do finále, to už je pak takový klasický mítink Diamantové ligy,“ popisoval Vadlejch svůj recept.