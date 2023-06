Talent, jaký se nevidí! Jenže pro zázračného mladíka má atletika těžkou konkurenci

Meindlschmid totiž vyrůstal jako fotbalista. Špičkový, v kategorii do 16 let hrál za reprezentaci, stal se oporou Slovácka. Před třemi lety si přidal atletiku jen jako doplněk. A jeho vzestup je dechberoucí. Vloni vyhrál Evropský olympijský festival mládeže, letos předvádí výkony, které by ho kvalifikovaly i na šampionáty výrazně starších atletů.

A to mu pořád většinu času zabírá fotbal. „Ten trénuju každý den. Na atletiku jsem domluvený ve škole, že chybím na některé hodiny tělocviku a místo toho mám dvě hodiny týdně atletický trénink,“ udivuje. Nabízí se otázka, kolik by skákal jako atlet specialista. „Myslím, že by to vyletělo ještě o dost víc,“ přikyvuje.