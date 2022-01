To se může stát jen v Americe, pobavila českého rekordmana kuriózní minela

„Když máte naměřené lajny a Crouser hodil asi půl metru za 22 a změřili mu skoro 23 a půl… Sám pak říkal, že věděl, že to není tolik. Divím se, že to neopravili hned a pustili do éteru, sdílela to Světová atletika. Od pořadatelů trošku minela. Až jsem si říkal, že to se může stát jen v Americe,“ pobaveně glosoval Staněk sobotní události.