Trenérské zlato pro Šebrleho! Je závodník a rezervy má obrovské, chválí svěřence

Jak jste na dálku prožíval zlatý závod Stráského?

Volali jsme si po prvním dnu, kdy jsem mu říkal, že je hranice 8000 bodů na spadnutí. Ptal se mě i před patnáctistovkou, jestli to má na ni zkusit, tak jsem odpovídal, ať určitě zkusí běžet, protože vyhraje stejně. A body se mu hodí směrem k rankingu a mistrovství Evropy v Římě příští rok.

Potěšilo vás, jak si zvládl vylepšit osobní rekord o sto bodů v nelehkých podmínkách?

Vilda je závodník. Trénuju ho od října, po přípravě měl v hale neskutečnou dardu závodů a na konci si zaběhl osobák na kilometr. Věděl jsem, že to v něm je, i příprava na léto se povedla a viděl jsem, než odlétal, že má formu. Samozřejmě by bylo lepší, kdybych byl na místě, postřehy trenérským okem jsou důležité, ale zvládl to skvěle. Počasí asi byla taková prádelna, ale za rok se posunul skoro o 500 bodů, navíc má obrovské rezervy. Tolik dřív neházel, takže se může posunout v disku, kouli i oštěpu…

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Roman Šebrle (@sebrleroman)

Dříve závodil na mezinárodních akcích v dálce, vy jste v něm viděl desetibojaře?

Já ho tolik neznal, až vloni na mistrovství republiky jsem mu poradil v kouli a viděl jsem, že dobře reaguje. Jeho trenér Svaťa Ton (bývalý výškař) mi říkal, jestli bych si ho nevzal, ptal jsem se svěřenců, kteří říkali, že je dobrý kluk a do skupiny by zapadl. Tak jsem zavolal Svaťovi, že ho beru, a jsem za to rád.

Stráský studuje i Masarykovu univerzitu, jak to jde skloubit s tréninkem tak časově náročné disciplíny jako je desetiboj?

Je se mnou každý den ráno, má asi individuální plán, takže nemyslím, že by ho to nějak omezovalo.

Rekord univerziády držíte stále vy z roku 1997. Jak na akci na Sicílii vzpomínáte?

To byla skvělá akce a myslím, že je teď i v Číně. Bylo to výborně uspořádané a tím, že se tam potkáváte s dalšími sporty, nemá to daleko k olympijské atmosféře.

Foto: Alfons Juck Roman Šebrle se svým svěřencem Ondřejem Kopeckým.

Po Ondřeji Kopeckém je Stráský dalším, kdo si posunul pod vašim vedením osobní rekord o stovky bodů, jak vás to jako kouče těší?

Obrovsky. Snažil jsem se přípravě kluků dát řád, aby věděli, na jakou soutěž trénují a směrem k ní se připravovali. Vildovi s Ondrou sedí i to, že se ve skupině navzájem tahají a hecují.

Kopecký je teď v rankingu prvním nepostupujícím na mistrovství světa v Budapešti. Věříte, že se posune do nominace?