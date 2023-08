Tři mistři světa v týmu? Jsme nezastavitelní, vyhlásil Lyles, král mistrovství světa

Tehdy byl sprinterskou superstar šampionátu Tyson Gay, po něm dokázal ovládnout stovku, dvoustovku a sprinterskou štafetu jen jamajský blesk Usain Bolt. Za to hned třikrát. Do klubu výjimečných pak patří ještě Maurice Greene na MS v Seville 1999.

„Je to senzační, úžasné. Lepší to být nemohlo,“ vykřikoval Lyles v euforii. „Miluju americký tým, protože každý do něj jde s tím, že chce vyhrát. My to dokázali přetavit v týmovou snahu a pak jsme nezastavitelní,“ mohl se pochlubit 26letý sprinter.