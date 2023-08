Ty jo, jsem ve finále! A rodina bude koukat i na mě, hřeje Švábíkovou

Budapešť (od našeho zpravodaje) ‑ „Ve finále už budu mít menší nervy, než když jsem šla do kvalifikace. Být nejhůř dvanáctá na světě je nádherný výkon, ale nic nevzdávám a budu bojovat o nejvyšší příčky,“ slibuje.

Byla hodně dlouhá, ale s tím jsem do toho šla. Jsem nadšená, ale fakt jsem si to vybojovala. Je neskutečné, že dvanáct holek skočí 465.

Čekala. Šla jsem do závodu s tím, že bude potřeba skočit 465. Nevěděla jsem, jak ta soutěž bude probíhat, ale když jsem viděla startovní listinu, popravdě jsem se trochu zděsila. Bylo tam 37 holek, což je extrémně vysoké číslo. Trenér (Štěpán Janáček) si myslel, že limit bude ještě výš.

Úleva to byla obrovská, fakt jsem si oddechla. Byla jsem hrozně spokojená a zároveň unavená. Hned jsem si řekla: Ty jo, jsem ve finále mistrovství světa, skvělý!

Samozřejmě, že trochu jo. (úsměv) Věděla jsem, že by bylo takové blbé, kdyby přijeli na finále a já se tam nedostala. Na druhou stranu mě všichni uklidňovali, ať na to nemyslím, že jedou koukat na atletiku. Ale jsem ráda, že to vyšlo a budou koukat i na mě.