Úžasný výsledek, jaký česká atletika nepamatuje! Jenže novou generaci čekají i nástrahy

Přechod z juniorů mezi dospělé bývá zlomem, který řada talentů nepřekoná. A letošní evropský šampionát do 23 let, který je bližší dospělé kategorii, skončil pro Česko bez medaile. A tak Sluka a spol. vymýšlejí, jak nadějnou generaci neztratit.

„Důležitá je silná motivace. Být medailistou, závodit na olympiádě, to sportovce táhne na nejvyšší příčky,“ říká šéftrenér. Jen to ale nestačí. „Dlouhodobě se snažíme, aby ti nejlepší měli podmínky, v nichž budou konkurenceschopní ve světě. Jestli se to daří? Finančních prostředků není málo, ale je třeba je investovat cíleně, aby to neslo výsledky,“ hlásí.