Otazníky kolem české nominace. Měřilo se při divokých kartách dvojím metrem?

Systém nominací na velké světové akce prošel v posledních letech proměnou. Limity jsou výrazně zpřísněné, z českých atletů je letos splnili jen oštěpař Jakub Vadlejch, koulař Tomáš Staněk, mílařka Kristiina Mäki, překážkářka Nikoleta Jíchová a tyčkařka Amálie Švábíková.

Další se nominují prostřednictvím světového rankingu, z něhož se v každé disciplíně doplní daný počet atletů. Český svaz doplnil podmínku potvrzovacího limitu ve snaze, aby nevyslal na akci atleta, který body posbíral například v předchozím roce a pak byl zraněný či z formy.

Do nominace se ale nevejdou ani atleti, kteří prokázali stabilní formu, ale nikoliv za úrovni limitu. „Chápu snahu potvrdit výkonnost, když třeba někdo nahoní body v hale a pak na to nemá, ale přijdou mi zbytečně přísné. Třeba na osmistovce 1:46 býval dřív ostrý limit. A zase nemáme padesát závodníků, kteří by mohli na akce jezdit,“ říká Jakub Holuša.

Bývalý halový mistr Evropy a nyní trenér má ve své skupině zvané Holubí letka dva závodníky, kteří by se podle rankingu nominovali, půlkaře Filipa Šnejdra a mílaře Filipa Sasínka. Ani jeden ale nesplnil český limit, a tak zůstanou doma.

„Jako trenér respektuju kritéria, co je dané černé na bílém. Kluci teď nemají výkonnost odpovídající finále, ale o semifinále by bojovali. Ale nepřijde mi, že by tam byl stejný metr, když někdo bez limitu jede a jiný ne,“ namítá. Například Šnejdr byl jen 12 setin od potvrzovacího limitu a vybojoval medaili na Evropských hrách.

„Dostal podmínku, že musí vyhrát mistrovství republiky. Byla to zvláštní podmínka, věřím, že kdyby nikdo netahal, vyhrál by, ale nebylo by důstojné běžet na dvě minuty. Domluvili jsme se, že i směrem k rankingu na příští rok potřebujeme rychlý čas,“ vysvětluje Holuša. Šnejdr pak na domácím šampionátu finiš prohrál s talentovaným Jakubem Dudychou.

Divokou kartu naopak od předsednictva svazu obdržely maratonkyně Moira Stewartová, chodkyně Eliška Martínková a oštěpařka Nikol Tabačková. Proč? „Divoká karta je výjimečný prostředek, není směřován podle výsledků, ale jiných priorit trenérské rady,“ říká šéftrenér Pavel Sluka.

Foto: Michal Osoba Trenér Jakub Holuša (vlevo) a jeho svěřenec Filip Sasínek.

A zatímco rada u Šnejdra nenašla důvod k udělení karty, u Tabačkové ano. „Vzali jsme v potaz dlouhodobou výkonnost i z minulého roku, kdy byla sedmá na mistrovství Evropy, i posunutou přípravu vlivem zranění,“ objasňuje Sluka. Pětadvacetiletá svěřenkyně Jana Železného hodila letos nejdál 57,57 m na Zlaté tretře.

Zvláštně může vypadat i udělení divoké karty v maratonu, kdy Stewartová důvěru dostala, zatímco o dvě pozice níže umístěná Tereza Hrochová ne. Podle Sluky ale byl se situací obeznámen kouč Hrochové Vladimír Bartůněk.

„Tereza měla letos jiné zaměření, účastnila se mistrovství světa v běhu do vrchu i mistrovství Evropy družstev, teď běžela na univerziádě půlmaraton a přípravu směřuje k podzimnímu maratonu se snahou nominovat se na olympiádu,“ vysvětloval Sluka.

Proč zpřísňovat?

I tak český systém udělování divokých karet může u závodníků budit pocit nespravedlnosti. „Respektuju stanovené podmínky, na druhé straně by každý atlet, který splní kritéria Světové atletiky, měl dostat šanci, pokud je to možné,“ namítá i respektovaný manažer Alfons Juck s tím, že většina zemí mezinárodní kritéria už nezpřísňuje.