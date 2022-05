V hlavní roli Yohan Blake. Sprinterská hvězda Tretry dostala nabídku na hollywoodský film

Kvůli filmové kariéře možná 32letý sprinter oželí i olympijské hry za dva roky v Paříži. „Studuji herectví, říkají o mě, že mi sedí dramatické role. Dostal jsem nabídku zahrát si hlavní roli v hollywoodském akčním filmu po boku Dannyho Treja (Machete, Od soumraku do úsvitu, Desparado - pozn. aut). Původně to mělo být po boku Bruce Willise, ten to ale kvůli nemoci odřekl," prozradil Yohan Blake.