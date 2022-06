Veselý v oštěpařském souboji porazil Vadlejcha, Špotáková získala patnáctý titul

Po neplatných úvodních dvou pokusech se Veselý zachránil v soutěži hodem do vzdálenosti 82,07. V další sérii se zlepšil na 83,12 a následně přidal nejdelší hod dne. Byl to jeho nejlepší pokus od roku 2015. "Nevím, čím jsem si to zasloužil, že něco takového ještě zažívám. Je to prostě úžasný a člověk to v hlavě nevymyslí. Jsem dojatý, je to nádherné," uvedl devětatřicetiletý oštěpař.

Patnáctistovku jasně vyhrál reprezentant domácího klubu Filip Sasínek. "Byla to velká zodpovědnost. Jednak mám nejlepší čas v tabulkách, je to doma, potřeboval jsem zabojovat o mistrovství světa, kdy se to teď uzavírá. Povedlo se to," radoval se po závodě, v němž finišoval za 3:38,06. To je sice více než tři sekundy za ostrým limitem pro MS, ale znamená to značný přísun bodů do světového žebříčku.