Český talent v Americe. Srdeční lidé, horší jídlo i bolavé achilovky

Poznala jsem super lidi, jsem strašně spokojená se studiem i tím, jak se prolíná česká a americká atletika. Americký trenér komunikuje s mojí českou trenérkou, když jsem teď v Česku, trénuju se svojí starou skupinou, ale trenér pořád má páru, co tady dělám. Byl to první rok, všechno si tak nějak ohmatávám. Poprvé vidím, jak trénují dálkoplazi, kteří jsou moje skupina, ale mám tam i holky, které běhají 400 a 800, přijdou tam nové holky... Vlastně poprvé běhám s holkama, vždycky jsem byla zvyklá trénovat s kluky.

On se zlepšuje vždycky v přípravě, protože neběhám v tretrách. Pak nasadím tretry a je to horší, horší a horší. Už beru i ibuprofeny, což nesnáším, asi nedává smysl takhle běhat. Takže s mistrovstvím světa uvidíme, já bych moc ráda jela, ale už se trápím tři roky s těma achilovkama…

Běžela jsem teď druhou čtvrtku a necítím se v tom úplně nejlíp, jako jsem se cítila poslední dva tři roky. Ale vnímám to jako posun k tomu, abych byla potom lepší, vyzkoušela si, jak v Americe funguje skloubení studia s atletikou. Do budoucna mě to na sto procent posune, jen to ještě bude možná trošičku trvat.