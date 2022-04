Z afrického horka rovnou do českého mrazu. Hlavně bez sněžení, přejí si vytrvalci

Homoláč má v Keni svou tréninkovou základnu, druhý domov. Do Mekky vytrvalců vyrazil už zhruba podesáté na pět týdnů, obvykle tam tráví i několik měsíců a do Česka se vrací až těsně před závodem. Jenže takový teplotní skok nepamatuje…

„Hlavní bude se rozumně obléct,“ tuší. Co to znamená? „Možná elasťáky, tričko pod dres a čelenku, aby se to případně dalo zahodit, až se zahřeju,“ plánuje dvaatřicetiletý Homoláč.