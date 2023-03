Z atletické Diamantové ligy znovu vypadl mítink v Šanghaji, kvůli rekonstrukci

Z atletické Diamantové ligy znovu vypadl tradiční mítink v Šanghaji. Návrat závodu, který se konal naposledy v roce 2019, se odkládá kvůli zpoždění modernizace obou velkých stadionů ve městě. Oznámili to na webu organizátoři seriálu největších jednorázových mítinků. Ten nyní zahrnuje 14 akcí a navzdory zrušení Šanghaje by se měl po čtyřech letech vrátit do Číny. Plánovaný mítink v Šen-čenu se ale místo původního 3. srpna uskuteční 2. září.

Foto: Murad Sezer, Reuters Český Koulař Tomáš Staněk. Ilustrační foto.Foto : Murad Sezer, Reuters

Toto dvanáctimilionové město bude mítink Diamantové ligy hostit poprvé. Má pro něj připravený stadion s kapacitou 40.000 diváků, kde se před dvanácti lety hrály fotbalové zápasy na letní univerziádě. V původním kalendáři na tento ročník byla na 29. července naplánovaná Šanghaj, kde se závodilo desetkrát v letech 2010 až 2019. Pak to neumožnila koronavirová pandemie a s ní související opatření, která byla zejména v Číně přísná. Kvůli pandemii se také zpozdila rekonstrukce velkých šanghajských stadionů, takže ani jeden z nich nebude v létě k dispozici. Ani letos se tak v tomto čínské městě závodit nebude. Lukrativní seriál Diamantové ligy odstartuje 5. května v Dauhá a vyvrcholí dvoudenním zářijovým finále v Eugene.

