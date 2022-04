Začala válka, přečetla si a tři dny byla mimo. Praha mi připomíná Lvov, přiznává Ukrajinka

Tak jako na konci února v Neapoli, kde startovala jen tři dny po začátku ruského útoku na Ukrajinu. „Sestřenice mi 24. února napsala, že je válka. Tři dny jsem byla úplně mimo, nevěděla jsem, co dělat,“ líčila 27letá Jaremčuková pro Sport.cz po příletu do Prahy.

Alespoň na chvíli zahnat chmurné myšlenky jí pomohlo to, co umí nejlépe: běhání. Vyrazila na půlmaraton do Neapole, kde si dokonce vylepšila osobní rekord 1:10:11, když do cíle dobíhala zahalena v ukrajinské vlajce. „Bylo těžké v té situaci závodit, ale vidina naší vlajky v cíli mě hnala vpřed,“ přiznává.