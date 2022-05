Získat střevíc a potopit se tolik metrů, kolik hodí. Ogrodníková o svých touhách

Ještě před rekonstrukcí Městského stadionu byla v zatáčkách místa ke stání, která se každý rok plnila. „Vyfasovali jsme staré noviny a ty dali na schody. A pak jsme u rovinky volali na atlety a snažili se ulovit co nejvíc podpisů,“ vybavuje si, jak získala třeba autogram překážkářského rekordmana Jiřího Mužíka.

Svůj úplně první závod vyhrála, ale za triumfy v předprogramu se trofeje neudělují. A jako oštěpařka ještě na populární skleněnou cenu nedosáhla, byť vloni byla blízko. A úřadující vicemistryně Evropy to tak nehodlá nechat.

„Tím, že se závodí na domácím stadionu, by bylo pěkné si ten střevíc domů odnést,“ říká s úsměvem. A trofeji slibuje, že by pro ni našla doma důstojné místo.

Jenže ani letos to nebude mít snadné, vždyť za soupeřky bude mít třeba světovou rekordmanku Barboru Špotákovou či stříbrnou medailistku z Londýna Marii Andrejczykovou z Polska, která už vloni přehodila sedmdesátku.

Ogrodníkové osobní rekord má hodnotu 67,40 m. Tedy přesněji řečeno oštěpařský, atletka pražské Dukly si eviduje i maximum v potápění, které je jejím velkým koníčkem. Ve specializovaném bazénu v Polsku se dostala 45 metrů pod hladinu, kam by se chtěla potopit i v moři.

A dívá se ještě hlouběji. „Potřebovala bych tam ale s někým, kdo už má potopeno třeba 70 metrů. Pak bych se chtěla ponořit do stejné hloubky jako mám hozeno oštěpem, to by se mi líbilo,“ vyprávěla v Mixzóně, kde popsala i svoji cestu od obav z hloubek až k nadšení.