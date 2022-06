Zraněný Warholm nepoběží v Oslu a jistý není ani jeho start na MS

Podle Torgalsena už Warholm v úterý zahájil rehabilitaci. "Je to nejběžnější sprinterské zranění, ale je problém předpovědět, jak dlouho to bude trvat," řekl listu VG norský lékař. "Máme (ohledně startu na MS) víru, ale žádnou záruku. Není to stoprocentní, může to být výzva, ale je to reálný cíl," dodal Torgalsen.