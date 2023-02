Dallas zvítězil 111:106 nad New Orleans, přestože v polovině třetí čtvrtiny přišel o Luku Dončiče. Hvězdný Slovinec a druhý nejlepší střelec ligy sice za 23 minut stihl 31 bodů, ale po pěti minutách druhé půle tvrdě spadl na zem po bloku Brandona Ingrama, který byl původně označen za faul, ale přezkoumání u videa určilo, že Ingram hrál míč. Dončič ještě zůstal ve hře, ale špatně se hýbal a při dalším přerušení odešel do šatny a už se nevrátil.

Denver si proti Golden State upevnil první místo na západě na rozdíl čtyř výher, jelikož druhý Memphis prohrál 113:128 v Clevelandu. Cavalier přitom dohrávali bez hvězdy Donovana Mitchella, kterého sudí ve třetí čtvrtině vyloučili za to, že hodil míč po protihráči Dillionu Brooksovi,který ho zasáhl do rozkroku. Brooks byl rovněž vyloučen.

"On je prostě takový. My spolu máme nevyřízené účty už roky. Nebylo to nic nového. NBA by s ním měla něco dělat, protože je to zákeřný hráč. Potvrdí to i další hráči," řekl Mitchell, který proměnil jen dvě z 11 střel. Zastoupil ho ale Darius Garland a Cleveland táhl 32 body a 11 asistencemi.