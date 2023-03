Phoenix - Milwaukee 104:116 Adetokunbo v NBA dovedl Milwaukee k výhře nad Phoenixem a jistotě play off

Basketbalisté Milwaukee vyhráli ve šlágru NBA na palubovce Phoenixu 116:104, když předvedli skvělý závěr zápasu. Bucks tradičně táhl Janis Adetokunbo, který zaznamenal 36 bodů, 11 doskoků a 8 asistencí. Milwaukee tak vede celou soutěž s náskokem tří výher na Boston a jako první má jistotu play off. Naopak Lídr Západní konference Denver se potýká s menší krizí, když prohrál už čtvrtý zápas v řadě. Tentokráte podlehl Torontu 110:125. To Los Angeles Lakers zvládli důležitý souboj o předkolo play off a porazili New Orleans 123:108.

Foto: Rick Scuteri, ČTK/AP Janis Adetokunbo v dresu Milwaukee se vznáší nad hlavami hráčů Phoenixu.Foto : Rick Scuteri, ČTK/AP

