Atlanta měla velmi dobrý vstup do zápasu, ve druhé čtvrtině vedla až o 24 bodů a do poločasu nastřílela 75 bodů. Po výpadku ve třetí části se soupeř přiblížil na čtyři body, Hawks se ale vzpamatovali a ve čtvrté části si vzali dvacetibodové vedení zpět. Do klidné koncovky mohl naskočit i Krejčí a stihl jednu nepřesnou střelu. Trae Young táhl Atlantu 31 body a 9 asistencemi, Bogdan Bogdanovič zaznamenal 28 bodů včetně sedmi trojek a 9 doskoků.