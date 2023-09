Basketbalista Houstonu Porter byl zatčen kvůli napadení přítelkyně

Basketbalista Houstonu Kevin Porter Jr. byl v New Yorku zatčen kvůli domácímu násilí. Podle informací zámořských médií byl třiadvacetiletý rozehrávač zadržen poté, co v hotelovém pokoji na Times Square napadl svou přítelkyni, někdejší hráčku WNBA Kysre Gondrezickovou. Podle stanice NBC New York byl Porter obviněn z napadení druhého stupně a ze škrcení. Šestadvacetiletá basketbalistka skončila po útoku v nemocnici s minimálně jednou zlomeninou a řadou podlitin.

