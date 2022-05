Basketbalista Krejčí začíná po operaci kolena běhat a věří, že do ME zasáhne

"Operace dopadla skvěle, vše se vyčistilo. I když jsem stále ve stadiu rehabilitace, cítím, že koleno je čistší a nemám žádné bolesti. Sice to ještě nemohu porovnávat, ale věřím, že až se dostanu do stoprocentního stavu, bude to lepší než dřív," řekl Krejčí v on-line rozhovoru pro ČTK a Radiožurnál prostřednictvím agentury PPG, která ho zastupuje.

Bývalý hráč Zaragozy se podrobil plánovanému chirurgickému zákroku v dubnu, jen pár dní po skončení své první sezony v NBA. Lékaři Krejčímu zkontrolovali a vyčistili dříve operované koleno. To si talentovaný rozehrávač zranil v září 2020, kdy si přetrhl v utkání španělské ligy přední zkřížený vaz a poškodil oba menisky. Podle mladého rozehrávače musí tyto dodatečné zákroky podstoupit až sedmdesát procent sportovců se stejnými předchozími problémy.

"Určitě to bylo dobře. Na konci sezony jsem hrál s bolestmi a museli jsme to řešit práškama. Pro mě ale bylo důležité to dohrát, abych měl nějaké minuty. Prakticky od začátku sezony jsme věděli, že to čištění budu muset podstoupit, ale bylo pro mě důležité i hrát, takže jsme to naplánovali na samotný konec," popsal Krejčí.

První tři týdny po operaci nemohl koleno zatěžovat. Maximálně trénoval střelbu nebo jiné věci, při nichž se nemusel moc pohybovat. Teprve až před pár dny začal s běháním. "Zprvu bylo nejlepší nedělat nic, aby si koleno odpočinulo. Nejhorší by bylo, kdyby to oteklo. Musel jsem ho často ledovat, aby co nejrychleji splasklo," řekl Krejčí. Používal i speciální přístroj. "Dával se do něj led a on ještě to koleno víc stáhnul. První dva týdny po operaci jsem ho využíval prakticky pořád," dodal.

Přestože se těší, že po dvou letech vyrazí v létě do Česka, nechce při rekonvalescenci nic uspěchat. Stále tak zůstává v USA pod dohledem lékařských expertů z klubu. "Osmnáctého května letím do Los Angeles za doktorem, který mě operoval. Podívá se na to a určí, kdy budu moct začít hrát. Podle toho se odpíchneme, co dál," řekl Krejčí. Do Česka by rád přijel v průběhu června. "Až se budu cítit dobře, mám tam zařízené tréninky a budu zde moci pokračovat," vysvětlil.

Talentovaný rozehrávač je po celou dobu v kontaktu se zástupci národního týmu. Právě s nimi by se měl po návratu připravovat. "Jsem domluvený s kondičním trenérem reprezentace Michalem Miřejovským. On je super a dobře se mi s ním pracuje. Je otevřený novým přístupům, což mi sedí. Oklahoma sice bude chtít tu rehabilitaci vést, ale propojím Mířu a trenéry Thunder. Myslím, že by trenéři z Oklahomy mohli přijet i na chvíli do Česka. To se ale ještě domlouvá," uvedl Krejčí.