Basketbalista Satoranský odchází z New Orleans, klub ho vyměnil do Portlandu

Basketbalista Tomáš Satoranský mění potřetí během působení v zámořské NBA dres. V rámci výměny několika hráčů odchází z New Orleans do Portlandu. Informovala o tom média ESPN a The Athletic, klub informaci zatím nepotvrdil.

Foto: Eric Hartline, Reuters Český reprezentant Tomáš Satoranský prý změní v NBA dres.Foto : Eric Hartline, Reuters

Satoranský působí v zámoří od roku 2016. První tři sezony odehrál za Washington Wizards. Před necelými třemi lety přestoupil do Chicaga Bulls, kde podepsal tříletý kontrakt s ročním platem 10 milionů dolarů, ale před startem tohoto ročníku byl vyměněn do New Orleans. V týmu Pelicans se však neprosadil. Na konci sezony mu současný kontrakt v NBA vyprší. Součástí výměny sedmi hráčů je především portlandský střelec C.J. McCollum, který byl hlavním tahounem s Damianem Lillardem. Do týmu Trail Blazers odchází vedle Satoranského i Nickeil-Alexander Walker, Josh Hart a Didi Louzada. Portland získal od Pelicans také právo v prvním kole draftu a dvě volby ve druhém kole. Do New Orleans míří vedle McColluma zase Larry Nance a Tony Snell. Satoranský prožíval v New Orleans jednu z nejslabších sezon v zámoří. V tomto ročníku nastoupil k 32 duelům a nasbíral průměry 2,8 bodu, dva doskoky a 2,4 asistencí na zápas. Horší statistiky měl jen v nováčkovské sezoně 2016/17. Poslední utkání v dresu Pelicans odehrál 25. ledna, na hřišti Philadelphie vyšel střelecky naprázdno. Průměrně odehrál v New Orleans 15 minut na zápas. Před pár dny si dal český basketbalista na twitter citát Rickyho Gervaise: "Pokud se dokážeš smát tváří v tvář nepřízni osudu, jsi neprůstřelný." V novém týmu, kterému patří s bilancí 21 výher a 33 proher jedenáctá příčka v Západní konferenci, se Satoranský potká s trenérem Chauncey Billupsem. Na postu rozehrávače má neotřesitelnou pozici americký reprezentant a olympijský šampion Lillard, ten je ale nyní kvůli zdravotním potížím mimo hru. Stejnou pozici hraje i talentovaný Anfernee Simons nebo Eric Bledsoe a Dennis Smith. New Orleans mají ve stejné konferenci o jednu porážku méně než Portland a jsou o příčku před ním.

