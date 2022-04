Basketbalista Satoranský vyjednává o návratu do Barcelony

Kapitán národního týmu zamířil do NBA v roce 2016 právě z Barcelony a první tři sezony v zámoří odehrál ve Washingtonu. Poté přestoupil do Chicaga, kde podepsal tříletý kontrakt s ročním platem 10 milionů dolarů. Před startem této sezony zamířil do New Orleans, kde se ale neprosadil a v únoru putoval přes Portland do San Antonia. Za Spurs odehrál jen jedno utkání proti Washingtonu a poté, co ho tým vyplatil ze smlouvy, se po necelých třech letech vrátil do Wizards jako volný hráč.