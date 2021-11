Basketbalista Šiřina po zápasech v Bosně a s Litvou skončí v reprezentaci

"Přemýšlel jsem o tom delší dobu, ale definitivní rozhodnutí přišlo na letním turnaji v Hamburku. Tehdy jsem Nenovi (trenérovi Ginzburgovi) oznámil, že kvalifikace na olympiádu a případně hry v Tokiu budou mojí poslední akcí v národním týmu. Pak se ale naskytla možnost prvního okna kvalifikace mistrovství světa, kdy mě to díky zápasu v Opavě přesvědčilo, abych to okno odehrál. Reprezentační kariéru tak ukončím na domácí půdě. Je to třešnička na dortu, že je to právě v Opavě, kde hraju celou kariéru," uvedl Šiřina v tiskové zprávě federace. V zápase s Litvou by měl zažít jubilejní 50. start v národním týmu.

Dvojnásobný nejužitečnější hráč domácí soutěže Šiřina si odbyl reprezentační debut v létě 2011 a za deset let se vypracoval v jednoho ze stálých členů národního týmu, který v roli "dispečera" kryl naposledy záda Tomáši Satoranskému. Startoval na MS v roce 2019, kde Češi skončili šestí, či pomohl k úspěšné kvalifikaci a účasti na olympijských hrách v Tokiu.

K pokračování ho nepřiměla ani vidina ME 2022, kde budou Češi hostit jednu ze základních skupin. "Vím, že to je vrcholná akce pro český basket, ale pro mě osobně byl vrchol na olympiádě. Hlavní důvod mého rozhodnutí je, že jsem v národním týmu už deset let. Prakticky každé léto je člověk někde na cestách a jel jsem teď každý rok v jednom zátahu, bez pořádného volna. Už bych nějaké potřeboval a chtěl bych dát tělu větší odpočinek, protože na klubové úrovni bych rád ještě nějaký rok hrál," vysvětlil rozehrávač, který v lize nastupuje v průměru na třicet minut na zápas.

Právě výhled na další porci zápasů v lize v kombinaci s kvalifikací na MS a přípravou na ME ho utvrdil v rozhodnutí skončit. "Možná si někdo bude klepat na čelo, že jsem blázen, že před mistrovstvím Evropy skončím nebo že tou šancí pohrdám. Tak to ale vůbec není. Já bych se takové akce rád zúčastnil, ale už to beru trochu jinak. Vím taky, že na mé pozici se tlačí hodně mladších hráčů, perspektivnějších, a i když nechci říct, že bych si nevěřil, cítím, že už je čas dát tělu víc odpočinku," doplnil Šiřina.

Necítím se sice nějak opotřebovanýPřestože zkušený rozehrávač neměl v minulosti výrazné zdravotní komplikace, poslední dobou dostává od těla signály, že potřebuje zvolnit. "Necítím se sice nějak opotřebovaný, ale to cestování i to, že jsme pořád z domova, je docela náročné. Třeba i Petr Benda se kdysi vzdal národního týmu, aby jeho tělo vydrželo hrát ligu co nejdéle. Co si budeme nalhávat, když se jede v tomhle režimu řadu let, dostává dost zabrat," uvedl Šiřina.

Dvojnásobný vicemistr české soutěže, který v nadcházejících kvalifikačních zápasech převzal kapitánskou pásku po zraněném Vojtěchu Hrubanovi, doufá, že zažije úspěšné loučení před zaplněnou halou. Zároveň vyzval mladé hráče, aby reprezentační pozvánky v budoucnu neodmítali, a popřál českému týmu další úspěchy.