"Je to velmi frustrující. Mluvíme o špatných třetích čtvrtinách v podstatě celé letošní play off, nastal ale čas, abychom také konečně něco změnili. Soupeř se dostal na koně a my o výhru přišli," litoval White. "V útoku jsme neměli dostatečný pohyb a ani jsme se tolik nesnažili chodit do koše. Domácí odvedli skvělou práci v obraně, mimo jiné i na mě. Neměl jsem míče ani příležitosti skórovat," konstatoval Horford, jenž alespoň doskočil osm míčů. Pouhé dva body dali ze základní pětky také Marcus Smart a Robert Williams.