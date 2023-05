Basketbalisté Los Angeles Lakers prohráli i třetí finále Západní konference NBA

Denver je v lize 47 let, ale finále mu dosud unikalo. Teď už je opravdu blízko. "Náš tým dokáže hodně, ale hlavní je víra. To je velice důležitá vlastnost. Všichni tu věříme, že uspějeme," řekl trenér Denveru Michael Malone.

Víru si ale udržuje i hvězda Lakers LeBron James, jenž chce být se spoluhráči prvním týmem v historii, který otočí sérii ze stavu 0:3. "Nevím, co se honí klukům v hlavě, ale za sebe mohu říci, že věřím, že na to máme. Teď se musíme připravit na další zápas a ukázat, co v nás je," řekl čtyřnásobný šampion NBA.