Boston - Miami 105:111 Stav série 0:2 Basketbalisté Miami vyhráli i druhé finále Východní konference

Basketbalisté Miami vyhráli v Bostonu i druhý finálový zápas Východní konference v play off NBA, tentokrát 111:105. Série se teď za stavu 2:0 na zápasy přesune do jejich haly, kde bude pokračovat v neděli a v úterý. Celtics v pátečním duelu nestačilo k úspěchu ani průběžné vedení o dvanáct bodů. Za tým Heat, který do play off vstoupil po vítězství v předkole jako nasazená osmička, znovu zazářil Jimmy Butler s 27 body, osmi doskoky a šesti asistencemi.

Foto: David Butler Ii, Reuters Jimmy Butler (22) z Miami a Grant Williams (12) z Bostonu.

Článek Ještě po třech čtvrtinách se přitom zdálo, že domácí Celtics míří za vyrovnáním série. Po třetí části vedli o osm bodů a v závěrečné čtvrtině si vybudovali dvouciferný náskok, jenže celkem čtvrtou dvanáctiminutovku prohráli 22:36. "Ve čtvrté čtvrtině je to vždycky pouze o tom, zda dokážete dát koš, nebo ne. A já to dokážu, protože všichni okolo včetně spoluhráčů a trenérů mi věří," řekl Butler. Sekundovali mu Caleb Martin, jenž nasbíral 25 bodů, nebo Bam Adebayo, autor 22 bodů, 17 doskoků a devíti asistencí. Heat uspěli i díky lepšímu doskakování (45:35), v útoku si díky podkošové práci vypracovali jedenáctkrát druhou šanci k zakončení. Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. Domácí celek táhl Jayson Tatum, který zaznamenal 34 bodů, 13 doskoků a osm finálních přihrávek. Celtics, kteří do play off prošli jako druhý nejlepší tým základní části, prohráli s Miami počtvrté za sebou, poté co první dva vzájemné zápasy v sezoně vyhráli. "Nejsme mrtví. Pořád máme velkou šanci," řekl Tatum na pozápasové tiskové konferenci. Finále Východní konference play off NBA - 2. zápas: Boston - Miami 105:111, stav série 0:2. Basketbal Satoranský s Veselým si o titul v Eurolize nezahrají, Barcelona podlehla Realu

