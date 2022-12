Nymburk, který přišel definitivně o naději na postup do kvalifikace o osmifinálovou skupinu minulé úterý po domácí porážce s bosenskou Igokeou 69:73, řešil před utkáním problémy se zpožděnými zavazadly a chybějící výstrojí.

Úvodní koš nymburské opory Klassena začal přetahovanou o vedení v první třetině. Domácí sice 53 sekund před koncem první čtvrtiny unikli do náskoku 17:13, ale do jejího konce otočili stav na 18:17 trojkou Klasen a košem v úplném závěru Luboš Kovář.

Bilbao se sice na startu druhé desetiminutovky vrátilo díky dvěma trestným hodům Agustina Ubala do vedení, ale bylo to naposledy. Následnou pasáž Nymburk ovládl 17:5 a vedl už o 11 bodů. Do poločasu český šampion udržel desetibodový náskok.