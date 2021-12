Basketbalisté Nymburka vyhráli ligovou předehrávku

"Bylo to pro nás těžké utkání, protože za sebou máme dlouhou cestu a víceméně jsme šli do zápasu rovnou z autobusu. Očekávali jsme takový průběh, protože jsme věděli, že Ústí ucítí šanci, ale musím svým hráčům pogratulovat, že zvládli tuto velkou výzvu, někteří jsou opravdu unavení," řekl nymburský kouč Aleksander Sekulič.

"Nemáme se vůbec za co stydět. Jsem rád za dvě věci: za předvedený výkon a energii, kterou do toho hráči dali, a hlavně za novou posilu. Khaleb tu s námi vlastně byl od dnešního rána, s týmem absolvoval pouze jeden trénink a v už v zápase bylo vidět, že to bude velká posila," ocenil kouč Jan Šotnar přínos nového rozehrávače Kaleba Josepha.