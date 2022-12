Nymburk - Igokea 69:73 Basketbalisté Nymburka ztratili naději na postup

Palyza zareagoval trojkou a pak Nymburk dvakrát vedl po koších Erica Locketta a Natea Watsona, ale po šestibodové šňůře soupeře musel dohánět ztrátu. To se domácím povedlo a následnou pasáž ovládli 12:2. Trojkou z velké dálky snížil s koncem první čtvrtiny Crawford na 19:20.

Bosenský celek se ve druhé čtvrtině sedmibodovou šnůrou dostal do vedení 29:24. Přestože se Nymburk přiblížil košem s proměněnou šestkou Petra Bendy i trojkami Gerela Simmonse a Klassena, vedla Igokea jednou i o šest bodů, ale na poločasovou přestávku šla jen s náskokem 40:37.

Ve 23. minutě posunul Nymburk do vedení 43:42 Watson, ale vzápětí soupeř zareagoval a vedl už 54:46. Podíleli se na tom především Crawford a Tanaskovič. Vývoj se pokusil změnit Klassen, který trefil trojku a vyslal do úspěšného brejku kapitána Martina Kříže. Ikogea ale opět unikla do náskoku o osm bodů.