Basketbalisté Nymburka zvítězili v Ostravě a v lize se posunuli na třetí místo

"Věděli jsme, že nás tu nebude čekat nic lehkého. Do ideální formy nám ještě pořád něco chybí. Dnes jsme nedokázali pokrýt zejména tři klíčové hráče Ostravy, ačkoli jsme se na ně připravovali. Na to se musíme příště ještě více soustředit. Když dokážeme v Lize mistrů zastavit klíčové hráče s kvalitou Euroligy, tak by to mělo jít i v Ostravě," zhodnotil zápas trenér Nymburka Ladislav Sokolovský.