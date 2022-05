Basketbalisté Opavy zdolali Brno a jedna výhra je dělí od finále

Ve čtvrtém utkání Opavané inkasovali prvních pět bodů, ale postupně si v prvním poločase vypracovali dvouciferné vedení, a to až o 14 bodů (30:16) v úvodu druhé čtvrtiny. Jenže domácím se povedl ještě do hlavní přestávky obrat a nakonec do druhého poločasu vstupovali Brňané jen s jednobodovým mankem.