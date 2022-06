Basketbalisté otevřeli na pražské Harfě fanzónu, vystaví i trofej pro vítěze ME

"Vím, že se v hokeji na vítěznou trofej předem nesahá, ale zatím jsme o tom v týmu nemluvili. Myslím, že to teprve přijde. Něco vymyslíme," řekl na dnešní tiskové konferenci v nových prostorách basketbalista Jaromír Bohačík.

Fanouškovská zóna bude v Galerii Harfa otevřená do konce konání pražské základní skupiny, která se uskuteční v sousední O2 areně. Prezenční prostor bude veřejnosti otevřený denně od 9 do 21 hodin. Příchozí si mohou zahrát díky spolupráci se Sony Europe hru NBA2K na playstationu, v plánu je i promítání jednotlivých fragmentů či celých zápasů z posledních úspěšných let.