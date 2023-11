Basketbalisté San Antonia vteřinu před koncem otočili zápas ve Phoenixu

Phoenix šel do zápasu oslabený o elitní střelce Bradleyho Beala a Devina Bookera, přesto od začátku utkání vedl a jeho náskok narostl až na 20 bodů. Spurs se ale ve druhém poločase nadechli k velkému náporu.

Do poslední minuty šel Phoenix stále s pětibodovým vedením, jenže pak dal dva koše hvězdný nováček Victor Wembanyama včetně smeče rovnou z doskoku sedm vteřin před koncem. Domácí vyhodili míč na Duranta, který čekal, že ho soupeř fauluje a on z trestných hodů zápas rozhodne. Jenže Johnson mu místo toho lehce sebral míč a snadným košem dokonal obrat. Spurs porazili Phoenix po devíti porážkách ve vzájemných zápasech.

Los Angeles Clippers ještě neměli k dispozici novou posilu Hardena, jenž se k týmu připojil necelé dvě hodiny před zápasem, ani hráče, které za něj poslali do Philadelphie - Nicolase Batuma, Marcuse Morrise, Roberta Covingtona a K.J. Martina. Přesto si s přehledem poradili s Orlandem. Přitom vstup do zápasu se jim nepovedl a v první čtvrtině dali jen 13 bodů. Pak ale zabrali a rozhodli ve třetí čtvrtině, kterou ovládli 41:21. A to především zásluhou Russella Westbrooka a Paula George, kteří ve třetí dvanáctiminutovce dali dohromady 30 bodů. George byl s 27 body nejlepším střelcem Clippers, Westbrook přidal 18 bodů, z toho 16 ve třetí části.