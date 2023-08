Basketbalisté se těší na Argentinu. K národnímu týmu se už připojil v Brně i Krejčí

V reprezentaci by si Krejčí rád vynahradil nízkou herní vytíženost, kterou měl v uplynulé sezoně v Atlantě. Nového španělského kouče Diega Ocampa, jenž vystřídal u celku Ronena Ginzburga, dobře zná z angažmá v Zaragoze. „Je vyznavačem rychlého a agresivního basketu. Máme spolu velmi dobré vztahy. I to byla pro mě další motivace, že jsem nad pozvánkou do nároďáku vůbec neváhal," prozradil.