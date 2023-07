Česku se podařilo na turnaji ve Viana do Castelo částečně napravit předchozí porážky s Pobřežím slonoviny (81:97) a Portugalskem (79:91). Reprezentanti se musejí během léta obejít bez omluvených opor Tomáše Satoranského, Jana Veselého, Ondřeje Balvína či Patrika Audy. V Portugalsku nehráli ani Vít Krejčí, Martin Peterka, Jaromír Bohačík a James Karnik, kteří by se měli připojit později.

Martin Kříž trojkou v závěrečných vteřinách snížil a Češi vstupovali do závěrečné čtvrtiny s dvoubodovou ztrátou (61:63). Díky zlepšené obraně a trefám Hrubana a Sehnala vedli tři a půl minuty před koncem 79:73. V emotivním závěru se jim ale nepodařilo skórovat a Jordánsko snížilo na 80:79. Závěrečný Ibrahimův pokus v posledních vteřinách už ale do koše nespadl a národní tým mohl slavit.

"Jordánsko začalo hrát v poslední čtvrtině nepříjemný basket. Hodně tam strkali, ale bylo dobré, že jsme to zvládli ustát. Semkli jsme se a dotáhli to do vítězného konce, což nám díky první výhře pomůže do další práce," uvedl Bálint. "Závěr byl trochu divočejší, hlavně soupeři už tam ztráceli hlavu. Bylo tam víc trashtalku než samotné hry a bylo super, že jsme to zvládli. Navzájem jsme se podpořili a to nám pomohlo k výhře," podotkl Bálint.