Basketbalistka Grinerová podepsala roční smlouvu s Phoenixem

"Je to skvělý den pro nás všechny, když můžeme oznámit, že Brittney Grinerová podepsala smlouvu s Mercury na letošní rok. Chyběla nám každý den," uvedl generální manažer klubu Jim Pitman v prohlášení. "Tohle je mimořádný podpis a výjimečný den," dodal.

Phoenix vstoupí do nové sezony WNBA 19. května na hřišti Los Angeles Sparks.

Dvaatřicetiletá Grinerová byla před rokem zatčena na moskevském letišti, protože u sebe měla náplně do elektronické cigarety obsahující konopný olej. V srpnu ji soud za pašování drog poslal na devět let do vězení. Domů se dostala začátkem prosince po výměně vězňů za ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Buta.