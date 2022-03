Basketbalistky KP Brno jsou dalšími semifinalistkami ligy

"Holky si zaslouží absolutní respekt. Máme dlouhodobě zraněné tři klíčové hráčky, holky se parádně semkly a patří jim za to obrovský dík. Dnes jsme začali jinak než v sobotu, kdy se také hrálo v Nymburku, bez energie na obranné polovině, ale v útoku to bylo dobré. Rozhodla třetí čtvrtina, kdy jsme to zvládli na morálku," řekl brněnský trenér Dušan Medvecký.