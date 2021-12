KP Brno - Haukar 60:53 Basketbalistky KP Brno zakončily skupinu vítězstvím a drží teoretickou naději na postup

Hráčky z Králova Pole si výhrou udržely malou teoretickou naději na postup do vyřazovací fáze, kam se dostanou i čtyři týmy ze třetích míst šesti skupin Východní konference. Šance Brňanek ale snižuje vysoce záporné skóre minus 63 bodů. Rozhodnutí padne až po čtvrtečním dohrání všech skupin. "Potřebovali jsme dnes vyhrát vyšším rozdílem, v postup už moc nevěřím, jsem realista," řekl ČTK trenér domácích Dušan Medvecký.

O větší výhru a tím pádem i větší naději se jeho svěřenkyně připravily v úvodní čtvrtině, kterou prohrály o deset bodů. Islandskému týmu se dařila střelba, jen za prvních deset minut daly Seveřanky šest trojek. "Holky mě asi neposlouchaly na přípravě. Upozorňoval jsem je na to, že nás mohou dostat pod tlak střelbou trojek, a tak to dopadlo," zlobil se kouč.

Brňanky poté zpřesnily obranu, zvýšily důraz pod oběma koši a pomalu otáčely skóre. Do vedení se dostaly na začátku druhého poločasu a už jej nepustily. "Bylo to ubojované vítězství, moc hezký zápas to nebyl," přiznal Medvecký.