Basketbalistky USK klíčovou bitvu nezvládly a na euroligovou trofej doma nedosáhnou

Zatímco Mersin hraje o trofej hned při premiéře mezi elitní čtyřkou, pro celek z Istanbulu to je už pátá účast ve finále, ale na prvenství dosud čeká. České šampionky se musí pokusit o zisk euroligové medaile po čtyřech letech.

USK v semifinálovém duelu naposledy vedl ve 4. minutě 9:8, pak skóre otočila desetibodová šňůra tureckého celku. Zásadní rozdíl byl v úspěšnosti střelby, pražský celek ji měl sotva třicetiprocentní. Nemohla se hlavně chytit Thomasová, které jako by zodpovědnost svázala ruce.

Trenérka pražského celku Natália Hejková se držela úzké rotace a tři střídající hráčky pustila do zápasu jen na pár minut, i když opory neměly zejména v útočné fázi tu pravou jiskru, herní energii a především přesnost.

Na konci druhé čtvrtiny se sice dostaly ženy USK díky rychlému protiútoku na dostřel (40:44), jenže třetí dějství začalo zase bodovou smrští Mersinu. Dostat míč do koše proti agresivně bránícím soupeřkám byl pak pro chybující domácí tým stále větší problém.

„Neustály jsme tlak očekávání, místo naší obvyklé hry s rychlým přechodem do útoku to byla jen křeč. Nešla nám spousta věcí, hlavně pod košem, kde na nás platily bloky, to nebyl uvolněný basket," líčila trenérka Natália Hejková.