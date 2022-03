Basketbalistky USK porazily Ostravu i podruhé a mají nakročeno do semifinále

Svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové, které minulý týden vybojovaly v duelech se Schiem postup do Final Four Evropské ligy, nastoupily do utkání razantně a už po čtyřech minutách vedly dvouciferným rozdílem. Poločas vyhrály 63:20 a i po přestávce navyšovaly rozdíl ve skóre.