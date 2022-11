Španělský celek, který v úvodu soutěže porazil doma Boloňu (73:71), začal duel dobře a dostal se do vedení 7:0. Pražanky se však brzy šňůrou osmi bodů vrátily do hry a v závěru první čtvrtiny měly devítibodový náskok. Ten snížila ke konci tříbodovým košem Gülichová.

Také ve druhé části držel výběr trenérky Hejkové vedení. Dařilo se hlavně Vukosavljevičové, jež v první půli nasbírala 22 bodů. V dresu domácího týmu vyčnívala čtrnáctibodová Gülichová. Přestože Valencie za podpory domácích fanoušků srovnala na 44:44, Pražanky ještě získaly díky dalším čtyřem bodům Vukosavljevičové do kabin mírný náskok.

Hostující hráčky nepustily ani ve třetí čtvrtině domácí tým do vedení, zároveň se jim ale nedařilo výrazně odskočit. Přestože vedly o sedm bodů (62:55), Valencie se opět dotáhla na rozdíl dvou. Až díky trefám Condeové a Vukosavljevičové získaly Pražanky před závěrečnou části náskok šesti bodů. Španělka Condeová už tou dobou měla double double za 10 bodů a 10 doskoků.

Trenérka v lize neporažených Brňanek Marcela Krämer konstatovala, že co stačí na domácí soutěž, je v evropské konkurenci málo. "Náš mladý tým to dnes poznal. Těžko se mi to hodnotí, rány dostáváme, ale neumíme je dát. Vázla nám hra pod košem, nebyli jsme důrazní na doskoku. První půli jsme ještě celkem drželi krok, ale pak jsme odpadli a nevydrželi v tempu celý zápas," řekla trenérka.